 أردوغان يعرب عن خيبة أمله بعد انتكاسة حزبه في الانتخابات المحلية - بوابة الشروق
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أردوغان يعرب عن خيبة أمله بعد انتكاسة حزبه في الانتخابات المحلية

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 8:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 8:01 ص

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات المحلية التي أظهرت انتكاسة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه.

وقال أردوغان لأنصاره في مقر حزبه بالعاصمة أنقرة: "للأسف، لم نتمكن من الحصول على النتائج المنشودة والمأمولة في اختبار الانتخابات المحلية".

وحصل حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، على أكبر عدد من مقاعد رؤساء البلديات في 81 مدينة، وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ووصف مراقبون النتيجة بأنها هزيمة تاريخية لحزب أردوغان الإسلامي المحافظ.

وذكرت الأناضول، بعد فرز 90% من الأصوات، أن حزب الشعب الجمهوري العلماني تمكن من الاحتفاظ بأكبر المدن في إسطنبول والعاصمة أنقرة في مواجهة حزب العدالة والتنمية بفارق كبير.

وقال أردوغان لأنصاره "سنقيم نتائج الانتخابات بصدق... وسنقوم بالنقد الذاتي بشجاعة".

وبعد عشرة أشهر من إعادة انتخابه رئيسا، اعتبرت انتخابات الأحد بمثابة اختبار لشعبية أردوغان،70 عاما، وحزبه.


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