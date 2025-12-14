جيش الاحتلال: استهداف 3 عناصر من حزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف 3 عناصر من حزب الله، منذ صباح اليوم، في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن «المستهدفين تورطوا في محاولات لإعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله، حيث شكلت أنشطتهم خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، باستشهاد شخص وإصابة آخر، بغارة بمسيّرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة ياطر جنوب لبنان.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية جرافة في بلدة شبعا جنوب لبنان، ما أدى إلى تدميرها كاملا.

وأكد مصدر أمني لبناني، أن المسيّرة الإسرائيلية قصفت الجرافة بـ3 صواريخ، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم العام الماضي.

يأتي ذلك في وقت كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طوال الليل وحتى ساعات الصباح، من تحليق طائراتها الاستطلاعية فوق منطقة صور، ولا سيّما فوق بلدة يانوح.