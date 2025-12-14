علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حادث إطلاق النار في سيدني، والذي أودى بحياة 11 شخصًا وتسبب في إصابة نحو 30 آخرين.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، مساء الأحد، زعم نتنياهو، إرسال رسالةً إلى رئيس وزراء أستراليا، قبل بضعة أشهر، حذره فيها من أن «السياسة الأسترالية تُؤجّج معاداة السامية في الشوارع، وتُشجّع على كراهية اليهود».

ووصف معاداة السامية بأنها «سرطان ينتشر عندما يصمت القادة»، متوقعًا زيادة أعداد القتلى جراء هجوم سيدني.

وقبل قليل، أعلنت الشرطة الأسترالية، مقتل 11 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين جراء إطلاق النار في سيدني.

وقالت خلال مؤتمر صحفي، إن حادث إطلاق النار في سيدني «هجوم إرهابي»، مؤكدة الحرص على محاسبة المتورطين بصورة فورية.

وأشارت إلى إطلاق تحقيق صارم في الحادث من الجهات المختصة، معقبة: «هذا الفعل الشنيع واستخدام القوة بهذا الشكل غير مقبول، ولن نتسامح مع هذا النوع من العنف وسنتخذ إجراءات سريعة».

ولفتت إلى أن التحقيق جار حاليًا في احتمال وجود منفذ ثالث لهجوم سيدني.