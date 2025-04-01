الأهلي يتقدم على الهلال في الشوط الأول

تقدم الأهلي بهدف نظيف على الهلال السوداني، في الشوط الأول للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

سيطر الأهلي على معظم فترات الشوط الأول بتفاهم واضح ومحاولات هجومية مستمرة أثمرت عن الهدف الأول في الدقيقة 12 بتسديدة مباشرة بقدم محمد هاني.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة سريعة وقوية وضغط من الفريقين، وسعى الأهلي إلى نقل الكرة بسرعة ويسر بحثًا عن فتح الثغرات سواء عن طريق ظهيري الجنب يحيى عطية الله ومحمد هاني، مع ارتكاز قوي لثنائي الوسط أكرم توفيق ومروان عطية ومن أمامهما جراديشار بتحركاته المستمرة وإمام عاشور بتمريراته السحرية.

أول فرصة للتهديف شهدتها الدقيقة 7 بتمريرة سريعة إلى محمد هاني في الناحية اليمنى، فمرر هاني الكرة سريعة داخل منطقة جزاء الهلال فالتقطها أشرف بن شرقي برأسه، لكن حارس المرمى عيسى فوفانا تصدى للكرة قبل أن تعانق شباكه.

الهدف الأول:

مع محاولات الأهلي الهجومية وفي الدقيقة 12 تبتسم الشباك السودانية للقدم اليسرى لمحمد هاني، عندما وصلت الكرة إلى أشرف بن شرقي في الناحية اليمنى، فمررها عرضية متقنة أنقذها حارس الهلال عيسى فوفانا، لترتد الكرة إلى محمد هاني فسدد صاروخًا بقدمه اليسرى سكن الزاوية اليمنى العليا لحارس الهلال.

كاد إمام عاشور يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 14 من انفراد بالمرمى، ووسط حصار كامل للأهلي لكن عاشور سدد في جسد حارس المرمى عيسى فوفانا، ولو مررها إلى وسام أبو علي لسجل الأهلي الهدف الثاني.

تألق محمد الشناوي في الذود عن مرماه في الدقيقة 19 من هجمة عنترية قادها ياسر مزمل مهاجم الهلال، لكن الشناوي أغلق الشباك وتصدى للتسديدة بقدمه محافظًا على نظافة شباكه.

بغرابة شديدة يتغاضى الحكم التشادي الحاج محمد لأكثر من ركلة حرة للأهلي سواء لمصلحة وسام أبو علي أو يحيى عطية الله.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية حتى الدقيقة 40 بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني، ولكن من دون انضباط في إنهاء الهجمة خاصة في التمريرة الأخيرة، لهذا لم يستطع الأهلي الوصول إلى الشباك السودانية.

تمكن رامي ربيعة وأشرف داري ثنائي ارتكاز الدفاع من غلق منطقة جزاء الأهلي بتمركز جيد وتفاهم واضح، لهذا لم يصل الهلال مطلقًا لمرمى محمد الشناوي، واكتفى ببعض المناوشات التى تحطمت سريعًا على صخرة دفاع الأهلي.

كاد أشرف بن شرقي وإمام عاشور بتمريرات قصيرة من انفراد بن شرقي بالمرمى، لكن تدخل دفاع الهلال في اللحظة الأخيرة وقطع الكرة من أمام أقدام بن شرقي.

مرت الدقائق الأخيرة سريعة حتى أطلق الحكم التشادي الحاج محمد صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1/0.