صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 50 ألفا و399 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 50 ألفا و399 شهيدا و114 ألفا و583 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت صحة غزة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 10042 شهيدا و2542 إصابة.

وأضافت: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 42 شهيدا و183 إصابة خلال 24 ساعة الماضية"، ذاكرة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 من الشهر الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.