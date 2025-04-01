تكريم منى زكي ومحمد ياسين في مهرجان جمعية الفيلم الـ51 ومنح فيلم رفعت عيني للسما شهادة تقدير

أعلن مدير التصوير محمود عبد السميع، رئيس مهرجان جمعية الفيلم، عن أسماء المكرمين في الدورة الـ51 للمهرجان، التي تنطلق مساء السبت المقبل. وأوضح أن المهرجان سيكرم كلًا من الفنانة منى زكي، والفنان جمال سليمان، والمخرج محمد ياسين، والناقدة السينمائية ماجدة خير الله، بالإضافة إلى تكريم اسم الممثل الراحل حسين رياض، واسم المنتج الراحل صبحي فرحات.

كما كشف عبد السميع أن فيلم "رفعت عيني للسما"، إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، الذي تم استبعاده من المسابقة لكونه ينتمي إلى السينما التسجيلية، سيحصل على شهادة تكريم خاصة تقديرًا لفوزه بجوائز عالمية مثلت إضافة للسينما المصرية.

وأضاف رئيس المهرجان أنه كان من المقرر اختيار 7 أفلام فقط من إنتاج عام 2024 للمسابقة، إلا أنه تقرر زيادة العدد إلى 8 أفلام بسبب تقارب التقييمات في الاستفتاء الذي أجراه المهرجان بين النقاد وأعضاء الجمعية لاختيار الأفضل من الأفلام التي عُرضت تجاريًا العام الماضي. وأكد أن كل فيلم ضمن القائمة سيحصل على شهادة تقدير تُسلم للمنتج والمخرج عقب عرضه.

وستخضع الأفلام الثمانية لتحكيم لجنة مكونة من 12 عضوًا برئاسة الناقد وكاتب السيناريو د. وليد سيف، حيث سيتم التقييم في فروع السينما المختلفة، منها: السيناريو، الإخراج، التصوير، المونتاج، الديكور، الموسيقى، الملابس، الماكياج، العناوين، الأفيش، المؤثرات التقنية، والتمثيل (دور أول وثانٍ للرجال والنساء)، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم من لجنة التحكيم.

كما سيتم تنظيم استفتاء يومي بين أعضاء الجمعية والجمهور الحاضر لاختيار أفضل فيلم من وجهة نظرهم.

وستُوزع الجوائز والتكريمات خلال حفل يقام يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري بقاعة سيد درويش بالهرم، بحضور وزير الثقافة، في إطار رعاية الوزارة للمهرجان، بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.