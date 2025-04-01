زيلينسكي يبحث نشر فرقة عسكرية أجنبية في أوكرانيا خلال محادثات متعددة الأطراف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه سيجتمع يوم الجمعة مع ممثلين عن مجموعة صغيرة من الدول المستعدة للمساهمة في فرقة عسكرية أجنبية في أوكرانيا.

ويأتي هذا في وقت تسعى فيه كييف جاهدة إلى الحصول على ضمانات أمنية في إطار أي اتفاق سلام مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنه ينتظر إجابات أكثر واقعية من حلفاء كييف بشأن استعدادهم للمساهمة في مثل هذه القوة، وهي مبادرة تعارضها روسيا بشدة، وفقاً لوكالة رويترز.

من ناحية أخرى، نقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا تدرس بجدية المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنها تريد منها أن تأخذ في الاعتبار ما تعده موسكو الأسباب الجذرية للصراع.

وقال ريابكوف، في تصريح نقلته وكالة تاس الروسية: "نأخذ النماذج والحلول التي اقترحها الأمريكيون على محمل الجد، لكننا لا نستطيع قبولها كلها بشكلها الحالي".

وأضاف في مقابلة مع مجلة إنترناشيونال أفيرز: "حتى الآن لا يوجد مكان في المقترحات اليوم لمطلبنا الرئيسي، وهو حل المشاكل المتعلقة بالأسباب الجذرية لهذا الصراع".

وقال ترامب في الأيام الأخيرة إنه غاضب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحدث عن فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا شعر أن موسكو تعرقل التوصل إلى اتفاق.

وقال ريابكوف، المتخصص في العلاقات الأمريكية الروسية، إن موسكو لم تتمكن بعد من المضي قدما في التوصل إلى اتفاق.