حالة الطوارئ في جنوب سيناء بسبب توقعات الأمطار والرياح المثيرة للرمال

شهدت محافظة جنوب سيناء تقلبات جوية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسودها طقس غائم مع نشاط الرياح المثيرة للرمال، مما استدعى إعلان حالة الطوارئ القصوى في جميع القطاعات، وذلك عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار على بعض المناطق.

وقد وجه الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بتجهيز المعدات الثقيلة ونشرها في مناطق إحداثيات السيول، والتنسيق مع شركات المياه لتجهيز سيارات شفط المياه، وقيام كل جهة بدورها الخاص لمواجهة أي طوارئ قد تحدث.

كما أكد على رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة للشواطئ، والتأكد من توافر منقذين عليها، والتدخل السريع لمنع المواطنين من نزول المياه في حالة ارتفاع الموج واضطراب حالة البحر، ووضع لافتات على الشواطئ التي تشكل خطرًا على حياة المواطنين، خاصة مع توافد المواطنين على الشواطئ احتفالًا بعيد الفطر.

ووجه أيضًا بضرورة التنسيق مع إدارات المرور لنشر الحملات المرورية والرادارات على الطرق الدولية، والحث على خفض سرعة السيارات والالتزام بالسرعات المقررة، ورفع أي تراكمات رملية تخلفها الرياح على هذه الطرق، حرصًا على سلامة المسافرين.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن جنوب سيناء يسودها طقس معتدل نهارًا على الرغم من كونه غائمًا جزئيًا، ونشاط الرياح المثيرة للرمال، وتجاوزت سرعتها 40 كيلومترًا في الساعة، مشيرًا إلى أنه جرى تلقي تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق.

وأوضح المركز أن حالة الملاحة بالموانئ البحرية مستقرة على الرغم من اضطراب حالة البحر نتيجة لنشاط الرياح به، وارتفاع الأمواج تراوح بين 2.5 حتى 3 أمتار.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة لأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى في مدينة طور سيناء 29 والصغرى 17، وفي مدينة رأس سدر العظمى 28 والصغرى 16، وفي مدينة طابا العظمى 30 والصغرى 12، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 25 والصغرى 8، والعظمى في مدينة شرم الشيخ 31 والصغرى 20 درجة.