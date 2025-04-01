 عواصف شديدة تتسبب في فيضانات عبر عدة جزر يونانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عواصف شديدة تتسبب في فيضانات عبر عدة جزر يونانية

أثينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 أبريل 2025 - 2:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أبريل 2025 - 2:27 م

تسببت عواصف شديدة في فيضانات عبر عدة جزر يونانية في بحر إيجه يوم الاثنين.

وتوقفت حركة المرور مؤقتا في جزر منها ميكونوس وباروس وخيوس بسبب الفيضانات، وفقا لصحيفة كاثيميريني، التي أفادت أيضا بأن المدارس في هذه الجزر ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، بينما من المتوقع أن يستمر الطقس العاصف ليوم آخر على الأقل.

وفي جزيرة باروس، تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات صخرية وغرق الشوارع بالمياه، مما أدى إلى احتجاز شخصين داخل سيارتهما بسبب الفيضانات، وتم إنقاذهما. كما لم يتمكن آخرون من مغادرة منازلهم.

وضربت عواصف برد مناطق عديدة، مما زاد من حدة الأوضاع.

أما في خيوس، فقد واجهت عبارة صعوبة في الرسو بعد أن مزقت الأمواج الحبال واقتلعت مراسيها من الرصيف، وفقا لصحيفة تو بروتو ثيما، ما أجبر السفينة على تغيير مسارها بسبب الظروف الجوية القاسية.

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