سفير فلسطين في المجر يطلب توضيحا رسميا بشأن زيارة نتنياهو المحتملة

في ظل التقارير المتداولة حول زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، التقى سفير فلسطين لدى بودابست، فادي الحسيني، مع يانوش لاتشوفكا، المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية المجرية، وذلك بناءً على تعليمات وزارة الخارجية الفلسطينية.

وتركز اللقاء على طلب توضيح رسمي من الجانب المجري بشأن هذه الزيارة، التي تأتي في ظل رفض دولي واسع، خاصة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وخلال الاجتماع، استعرض السفير الحسيني الموقف الفلسطيني الرسمي، مشدداً على أن زيارة شخصية مسئولة عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وإصابة أكثر من 120 ألفاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى التدمير الممنهج للبنية التحتية، تتطلب موقفاً واضحاً من الحكومة المجرية.

كما أجرى الحسيني سلسلة لقاءات واتصالات مع عدد من السفراء وممثلي المجتمع المدني لبحث التداعيات المحتملة لهذه الزيارة، فيما أصدرت الجالية الفلسطينية في المجر بياناً عبرت فيه عن رفضها القاطع لها.