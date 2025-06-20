أردوغان يدعو لرفع الأيدي عن الزناد في صراع إيران وإسرائيل قبل مزيد من الدمار والدماء



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليقا على الصراع بين إسرائيل وإيران، إنه يجب رفع الأيدي عن الزناد قبل مزيد من الدمار والدماء.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، بمنتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن الإبادة الجماعية في غزة والصراع بين إسرائيل وإيران يتجهان بسرعة نحو نقطة اللاعودة.

ولفت إلى أن إسرائيل تستهدف بوحشية من يقفون في طوابير الطعام بغزة لنيل كسرة خبز أو قليل من الحساء.

وأضاف: "إسرائيل التي تشتكي اليوم من تضرر مستشفياتها نفذت أكثر من 700 هجوم على وحدات صحية في غزة فقط"، مذكِّرا أن غزة تشهد منذ 21 شهرا إحدى "أكثر الفظائع خزيا في العصر الحديث".

وأكد أن حكومة نتنياهو المسؤولة الأولى عن الإبادة الجماعية في غزة وأن الصامتين حيال المجازر شركاء في الجريمة.

وأردف: "نتنياهو وحكومته كتبوا أسماءهم إلى جانب طغاة مثل هتلر".

وشدد على ضرورة ألا تقع القوى المؤثرة على إسرائيل في مكيدة نتنياهو، وأن تستخدم نفوذها لإرساء وقف إطلاق النار والهدوء في المنطقة.

كما أكد أن تركيا لم تتردد أبدا في الوقوف إلى جانب المظلومين رغم استهدافه وحكومته من قبل اللوبي الصهيوني.