القاهرة والجيزة: خطة عاجلة لترشيد الكهرباء لتجنب انقطاع الصيف

- إجراءات حازمة في المباني الحكومية والمرافق العامة.. ورقابة على المحال التجارية للالتزام بالتوقيت الصيفي

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، بدأت محافظتا القاهرة والجيزة في تطبيق خطة طموحة لترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبهدف تجنب أي انقطاعات محتملة للتيار الكهربائي خلال الأشهر القادمة.

تأتي هذه الخطوة الاستباقية في ظل المخاوف من زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية، مما يستدعي تضافر الجهود على المستويين الحكومي والشعبي للحفاظ على استقرار الخدمة.

في إطار هذه الخطة، اتخذت الإدارات المحلية في المحافظتين حزمة من الإجراءات المشددة، حيث صرح رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وليد أبو النصر، بأن الهيئة بدأت في إطفاء الإنارة داخل ديوانها العام وكافة فروعها المنتشرة فور انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وأضاف لـ"الشروق" أن الهيئة خفّضت أيضًا تبريد أجهزة التكييف إلى 25 درجة مئوية، وقللت من إنارة الحدائق والمتنزهات التابعة لها، لترشيد الاستهلاك.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أشرف منصور، أنه تم تشكيل لجان دورية للمرور على المحال للتأكد من إغلاقها بحلول الساعة 11 مساءً، والورش بحلول 7 مساءً.

وأوضح منصور أن هذه اللجان تقوم بتنبيه المحال قبل المواعيد المقررة، وفي حال عدم الالتزام، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المحال العامة.

وأشار في تصريحات لـ«الشروق» إلى تخفيف إنارة أعمدة الشوارع والميادين بنسبة 60%، وإطفاء إنارة دواوين الأحياء الجنوبية بعد ساعات العمل الرسمية، مع الإبقاء على إضاءة غرف العمليات التي تعمل على مدار الساعة.

من جانبه، أعلن رئيس حي شرق مدينة نصر، أحمد جودة، منع إصدار أي تصاريح لافتتاح المحال التجارية الجديدة أو التي ترغب في تغيير نشاطها، لتجنب استهلاك الكهرباء الزائد الناتج عن الإضاءات الاحتفالية لهذه الافتتاحات.

وأضاف جودة لـ«الشروق» أن الحي يقوم بتخفيف إنارة أعمدة الشوارع والميادين بنظام "الولاعات" الإلكترونية، التي تسمح بالتحكم في إضاءة عمود وإطفاء آخر، بما يضمن تخفيف الأحمال دون التأثير على سلامة المواطنين.

وفي محافظة الجيزة، أكد مصدر مسؤول بالمحافظة، أن الأجهزة التنفيذية بدأت بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بنسبة 60%، مع التأكيد على عدم المساس بسلامة المواطنين.

وتشمل خطة الجيزة أيضًا الالتزام الجاد بترشيد الكهرباء داخل جميع المباني والمرافق الحكومية أثناء ساعات العمل الرسمية، وإطفاء الإنارة الداخلية والخارجية تمامًا بعد الساعة 8 مساءً.

وذكر المصدر لـ"الشروق" أن الإجراءات تتضمن ضبط درجات حرارة أجهزة التكييف على 25 درجة مئوية، وإغلاقها قبل مغادرة الموظفين، ووقف إنارة لوحات الإعلانات من الساعة 9 مساءً وحتى منتصف الليل، بالإضافة إلى الالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية والمولات عند الساعة 11 مساءً، وتمديدها حتى منتصف الليل فقط أيام الخميس والجمعة.

وتابع: "كما تتضمن الخطة تقليل الإضاءات القوية على واجهات المحال التجارية، وخفض الإنارة العامة داخل دور المناسبات، وترشيد استهلاك الكهرباء في دور العبادة بإطفاء الإنارة فور انتهاء الشعائر، والاستمرار في استبدال كشافات الصوديوم بكشافات LED الموفرة للطاقة".

ومن جانبه، قال رئيس حي الوراق، صبري عبده، إنه تم تطبيق خطة الحكومة بترشيد الاستهلاك، حيث تم إغلاق أحد الأسانسيرات الثلاثة في ديوان عام الحي، وعدم تشغيل أحد أجهزة التكييف.

أما رئيس حي الهرم، طه عبد الصادق، أكد أن غرف العمليات المركزية بالحي تعمل على مدار الساعة للتأكد من تطبيق خطة ترشيد الكهرباء بكل حزم، سواء فيما يتعلق بإغلاق المحال التجارية أو تخفيف إنارة أعمدة الشوارع.

تأتي هذه الجهود المكثفة من محافظتي القاهرة والجيزة ضمن التوجيهات العامة لمجلس الوزراء، بهدف تفادي أي تداعيات مستقبلية قد تؤثر على استقرار خدمة الكهرباء وانقطاعها خلال موسم الصيف الحالي، وضمان توفير الطاقة للمواطنين في ظل الظروف الجوية الحالية.