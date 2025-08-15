أمريكا: مؤسس شركة نايكي وزوجته يتبرعان بملياري دولار لمركز علاج سرطان

أعلنت جامعة أوريجون للصحة والعلوم، اليوم الخميس، أن مؤسس شركة نايكي فيل نايت وزوجته بيني نايت أعلنا تبرعهما بمبلغ ملياري دولار لمركز نايت لعلاج السرطان التابع للجامعة، واصفين هذا التبرع بأنه هدية قياسية غير مسبوقة.

وقال رئيس جامعة أوريجون للصحة والعلوم، شيريف إلناهال، في بيان: "هذه الهدية تمثل استثمارا غير مسبوق في حياة الملايين الذين يعانون من السرطان، وخاصة المرضى وعائلاتهم هنا في أوريجون."

وأشار بيان الجامعة إلى أن التبرع سيساعد في ضمان حصول المرضى على مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الاستشارات النفسية والجينية، والمالية، وإدارة الأعراض، والدعم الغذائي، ورعاية المتعافين من السرطان.