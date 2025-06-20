إسرائيل تقتل شخصا بغارة جنوب لبنان ادعت انتمائه لحزب الله في خرق جديد لوقف إطلاق النار

قُتل شخص، الجمعة، جراء غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في قضاء صور جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أنه اغتال في الغارة ناشطا ميدانيا من "حزب الله".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيّرة معادية (إسرائيلية) استهدفت سيارة في بلدة على العباسية" بقضاء صور، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة المستهدفة.

ولاحقا، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية عبر بيان، أن الغارة أدت إلى "ارتقاء شهيد".

فيما ادعى الجيش الإسرائيلي عبر بيان، أنه قضى خلال الغارة على "محمد خضر الحسيني"، الذي وصفه بأنه "قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني لدى حزب الله".

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 217 قتيلا و508 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.