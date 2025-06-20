حماس: الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في غزة لإبقاء المشهد الوحشي قائما

قالت حركة حماس، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب سلسلة مجازر دامية بقطاع غزة الجمعة، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا، وأكدت أنه يهدف بذلك إلى "إبقاء هذا المشهد الوحشي قائمًا ومتصاعدًا".

وأضافت حماس في بيان: "في مشهد دموي يومي متكرر، يرتكب جيش الاحتلال الإرهابي اليوم سلسلة مجازر مروعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، راح ضحيتها نحو أربعين شهيداً، جراء القصف على المنازل وخيام النازحين، وإطلاق النار المباشر تجاه المجوّعين حول مراكز السيطرة الصهيونية الأمريكية على المساعدات الإنسانية".

وشددت على أن "الاحتلال يُمعن يوميًا في استهداف المدنيين ضمن سياسة دموية ممنهجة، تهدف إلى إبقاء المشهد الوحشي في غزة قائمًا ومتصاعدًا".

وأكدت حماس أن "قتل الأطفال والنساء بات هدفا يوميا ثابتا في هذه الحرب الإجرامية".

وطالبت الحركة "المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمّل مسؤولياتها، وتوثيق هذه المجازر والانتهاكات المروعة بحق شعبنا، والعمل على رفع ومتابعة الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية والوطنية، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب".

كما جددت "حماس" نداءها إلى الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم "لتصعيد الضغط على الاحتلال وداعميه، والعمل على عزله ومقاطعته، وكسر الحصار المفروض على غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في معركته من أجل الحرية والكرامة وتقرير المصير".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.