أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بوقوع سلسلة من الانفجارات جراء سقوط صواريخ على مناطق متفرقة داخل إسرائيل، شملت جوش دان، القدس، حيفا، وبئر السبع، وسط حالة من التأهب الأمني.

وذكرت القناة أن صاروخًا سقط في مدينة حيفا، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن، بحسب ما نقلته شبكة القدس الإخبارية.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن السلطات الإسرائيلية أصدرت تعليمات عاجلة للمواطنين في أنحاء البلاد بالدخول إلى المناطق المحمية، تحسبًا لمزيد من الهجمات الصاروخية المحتملة.