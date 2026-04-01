اجتماع خليجي أردني صيني اليوم لبحث الهجوم الإيراني

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن والصين اليوم الأربعاء اجتماعا لبحث الهجوم الإيراني الذي تتعرض له دول الخليج ودول أخرى بالمنطقة منذ أكثر من شهر.

وقالت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، في بيان مساء الثلاثاء إن الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي الأردني الصيني، سينعقد اليوم لبحث تداعيات "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة" على دول مجلس التعاون والأردن والتطورات الخطيرة في المنطقة.

وأشارت الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن الاجتماع سينعقد عبر الاتصال المرئي.

ويأتي الاجتماع بعد يومين فقط من اجتماع مماثل جمع وزراء خارجية دول الخليج والأردن وروسيا، في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج ودول أخرى بالمنطقة لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، تقول طهران إنها تستهدف من خلالها قواعد أمريكية في المنطقة رداً على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.