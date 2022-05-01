الإمارات وباكستان يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات مع شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات..إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد ولى عهد أبوظبي - وفقًا لوكالة أنباء الإمارات - أن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والمساهمات القيمة للجالية الباكستانية في المسيرة التنموية الناجحة لدولة الإمارات، معربا عن تمنياته بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة؛ بما يعود بالخير على الجميع، مؤكداً أن الإمارات تدعم أي خطوة على طريق هذا السلام من منطلق نهجها الثابت في العمل من أجل السلام والتعاون في المنطقة والعالم.

من جانبه أكد رئيس وزراء باكستان حرصه على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، والتشاور وتبادل وجهات النظر معها حول التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم.