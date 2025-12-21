حكايات الكان 2025 | منتخب جزر القمر يطمح لتسلق «جبل إيفرست» أمام المغرب

تنطلق، اليوم الأحد، صافرة البداية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تحتضنها المملكة المغربية، إيذانًا بانطلاق العرس الكروي الأكبر في القارة السمراء.

وفي إطار سلسلة «حكايات الكان 2025»، نسلّط الضوء على المنتخبات المشاركة من خلال استعراض أرقامها التاريخية وإنجازاتها وطموحاتها، وتكون البداية مع مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، ونظيره منتخب جزر القمر.

منتخب جزر القمر

يُعرف منتخب جزر القمر بلقب «أسماك السيلكانث»، ويُطلق عليه محليًا اسم «الجمبيزة»، وهو لقب مستوحى من سمكة الكهوف الشوكية المنتشرة في مياه المحيط الهندي المحيطة بجمهورية جزر القمر.

ويدخل المنتخب القمري مواجهة الافتتاح بمعنويات مرتفعة وبدون ضغوط تُذكر، حاملًا طموحًا مشروعًا في صناعة مفاجأة مبكرة، خاصة في ظل ما قدمه خلال مشاركاته السابقة، حين أثبت أنه خصم عنيد لا يمكن الاستهانة به.

ويعتمد منتخب جزر القمر على الروح القتالية العالية والانضباط التكتيكي، مع التركيز على التنظيم الدفاعي المحكم واستغلال الهجمات المرتدة السريعة لمباغتة دفاعات المنتخب المغربي.

تصريحات كوزين: المهمة أشبه بتسلق إيفرست

أكد الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، أن المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 تمثل فرصة تاريخية للفريق، معربًا عن أمله في أن يكون منتخب بلاده أحد مفاجآت البطولة، وأن يقدم مستوى مميزًا أمام المنتخب المغربي المضيف في مباراة الافتتاح.

ووصف كوزين المجموعة التي تضم المغرب ومالي وزامبيا إلى جانب جزر القمر بأنها «غاية في الصعوبة»، لكنه شدد في الوقت نفسه على ثقته بقدرة لاعبيه على قلب التوقعات.

وعن التحضيرات للمواجهة الأولى، أوضح المدرب الإيطالي أن التعديلات الأخيرة في المواعيد أثرت جزئيًا على الاستعدادات، ما دفع الفريق لإقامة معسكر تحضيري مصغر في جنوب فرنسا، مشيرًا إلى أن الضغوط تصب بالكامل في مصلحة المنتخب المغربي.

وقال كوزين:«المغرب منتخب كبير جدًا، وهو الأفضل في إفريقيا وأحد أقوى المنتخبات عالميًا، ويمتلك خبرة واسعة وسلسلة من 18 فوزًا متتاليًا. على الورق، تبدو المواجهة أشبه بتسلق جبل إيفرست، لكن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل، وكل شيء وارد داخل الملعب».

أرقام جزر القمر في أمم أفريقيا

يسجل منتخب جزر القمر مشاركته الثانية في تاريخ نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعد ظهوره الأول في نسخة 2021 بالكاميرون.

وخلال تلك المشاركة، خاض المنتخب القمري 4 مباريات، حقق خلالها:

فوزًا واحدًا

3 هزائم

وسجل 4 أهداف، مقابل 7 أهداف استقبلتها شباكه.

وكان فوزه التاريخي الوحيد على حساب غانا بنتيجة 3-2 في دور المجموعات، بينما جاءت أكبر خسائره أمام المغرب بنتيجة 0-2 في الدور ذاته.

إنجاز تاريخي وطموح متجدد

ودّع منتخب جزر القمر البطولة من دور الـ16 في نسخة 2021، في إنجاز تاريخي آنذاك بعدما نجح في تخطي دور المجموعات خلال مشاركته الأولى.

وفي ظهوره الثاني، يطمح المنتخب القمري إلى تكرار هذا الإنجاز على أقل تقدير، وتحقيق فوز تاريخي جديد، قبل التفكير في تجاوز الدور ثمن النهائي والمضي قدمًا في البطولة.

ويصطدم منتخب جزر القمر بمجموعة قوية تضم المغرب المستضيف، ومالي المدججة بالنجوم المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية، وزامبيا بطلة القارة عام 2012.

ويحتل المنتخب القمري المركز 24 أفريقيًا، والمركز 108 عالميًا في آخر تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

أبرز لاعبي منتخب جزر القمر

تضم صفوف المنتخب القمري عددًا من الأسماء البارزة، يأتي في مقدمتها:

رفيق سعيد (ستاندر دو لييج البلجيكي).

وارمد عمري (هامبورج الألماني).

فايز سليماني (قطر القطري).

ميزياني ماوليدا (الخلود السعودي).

ألفرادو بن محمد (زيمون الصربي).

قائمة منتخب جزر القمر

حراسة المرمى:

يانيك باندور (رويال فرانك البلجيكي) – بن سليم بوينا (إستيرس الفرنسي) – عادل أنزيماني (أرارات الأرميني).

الدفاع:

قاسم مداحوما (أوجبين الفرنسي) – أحمد سوهيلي (تولون الفرنسي) – إدريس محمد (لو بي فوت 43 الفرنسي) – كينان تويبيبو (برافو السلوفيني) – أكيم عبد الله (جانجون الفرنسي) – إسماعيل بورا (تورا الفرنسي) – يانيس كاري (سان رافائيل الفرنسي) – سعيد باكاري (سبارتا روتردام الهولندي).

الوسط:

ياسين برهان (أريس ليماسول القبرصي) – إياد محمد (كاسا بيا البرتغالي) – رؤوف مرويفيلي (فيلفرانش الفرنسي) – يوسف ماتشمانجا (الباطن السعودي) – ريان لوتان (أميان الفرنسي) – يوسف بيندجيلود (سوشو الفرنسي) – ريمي فيتا (تونديلا البرتغالي) – يوسف زايدو (الفتح السعودي).

الهجوم:

رفيق سعيد (ستاندر دو لييج البلجيكي) – أمير زيد (إيسترس الفرنسي) – فايز سليماني (قطر القطري) – ألفرادو بن نبوهان (زيمون الصربي) – ميزياني ماوليدا (الخلود السعودي) – أحمد إيمريك (لا شاتروا الفرنسي) – علي أبوبكر (رويال فرانك البلجيكي).

جدول مباريات جزر القمر

21 ديسمبر: جزر القمر × المغرب

26 ديسمبر: جزر القمر × زامبيا

29 ديسمبر: جزر القمر × مالي

ويبقى التحدي الأكبر أمام «أسماك السيلكانث» هو إثبات قدرتهم على تسلق «جبل إيفرست» الكروي، وصناعة فصل جديد في حكايات الكان 2025.