علاء عبدالعال يعلن قائمة إيسترن كومباني لمواجهة الزمالك في الدوري

اختار علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الأحد في التاسعة والنصف مساءً بستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام، أحمد دعدور

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح -محمد صالح -أحمد عبد الموجود (جوده) - صابر الشيمي - الحسيني طه - محمود نعيم - أحمد ثابت داهش

خط الوسط: يوسف مجدي عبدالغني - بنچامين أفوتو - محمد رمضان - محمد ناصر (مودي) - أحمد تمساح - محمد بن علي طرابلسي - محمد خليفة - أحمد حمزاوي - أحمد السعيد (متعب).

خط الهجوم: فراس بن عيفية -أحمد أمين (أوفا) -عماد ميهوب