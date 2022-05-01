بكين تشدد قيود فيروس كورونا مع بدء عطلة عيد العمال

دخلت القيود المشددة بسبب فيروس كورونا في بكين حيز التنفيذ اليوم الأحد مع بداية عطلة عيد العمال التي تمتد لخمسة أيام.

وأعلنت السلطات الصينية مساء السبت عن الإجراءات، والتي تتضمن حظر تناول الطعام في المطاعم، مع السماح فقط بتسليم الوجبات الجاهزة خلال الفترة من 1 إلى 5 أيار/مايو الجاري.

وسيحتاج السكان أيضا لتقديم ما يثبت نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا من أجل زيارة الأماكن العامة ومعظم المتاجر.

وأعلنت السلطات الصحية اليوم الأحد تسجيل 59 إصابة جديدة في بكين. وإجمالا، تم تسجيل إصابة أكثر من 300 شخص بالفيروس خلال أحدث موجة من الإصابات في العاصمة.

وعلى الرغم من عدد الحالات المنخفض في بكين، إلا أنه تسود مخاوف من أن العاصمة الصينية قد تدخل أيضا في إغلاق جزئي أوكلي ، على غرار ما تشهده شنغهاي حاليا.

وجرى فرض الإغلاق على العديد من الإحياء منذ أواخر نيسان/أبريل. ولا يمكن لقاطني تلك المناطق مغادرتها.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن السلطات أتمت مؤخرا إنشاء مستشفى ميداني جديد للحالات المصابة بكوفيد-19 وليس لديها أعراض أو الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة بقدرة استيعابية تبلغ حوالي 4 آلاف سرير.

وأشار الخبراء إلى أنه على عكس شنغهاي، فقد تدخلت بكين مبكرا وأجرت فحوصات، وهو ما سيساعد في السيطرة على تفشي المرض.

وتعتبر شنغهاي في بؤرة أكبر موجة لفيروس كورونا في الصين منذ تفشي الجائحة قبل أكثر من عامين.

وتتبع حكومة الصين، أكبر دولة من حيث عدد السكان على مستوى العالم، من خلال الفحوصات الجماعية والحجر الصحي وحظر التجول استراتيجية صارمة للقضاء على كوفيد، وتواجه تلك الاستراتيجية اختبارا شديدا وبشكل خاص بسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى. ومع ذلك، تقول بكين إنها لن تفكر في تخفيف سياساتها.