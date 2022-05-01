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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 5:27 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 5:27 ص

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والمحلية، إذ تستمر الإثارة والندية في منافسات الدوري الإنجليزي، مع بدء العد التنازلي لختام الموسم الحالي 2021-2022، حيث تشهد الجولة الـ 35 إقامة 3 مباريات قوية.

وعلى صعيد الدوري الإيطالي، تستمر المنافسة القوية على التتويج باللقب، بين ميلان والإنتر، حيث تقام اليوم 5 مباريات ضمن الجولة الـ 34.

وعلى الصعيد المحلي تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة دوري المحترفين.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري - الجولة 17

الجونة ضد بيراميدز - 9:30 - OnTime Sports HD 2

إيسترن كومباني ضد الزمالك - 9:30 - OnTime Sports HD 1

المصري ضد المقاولون العرب - 9:30 - OnTime Sports HD 3       

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

إيفرتون ضد تشيلسي - 3:00 - beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام ضد ليستر سيتي - 3:00 - beIN Sports 2 HD Premium

وست هام ضد آرسنال - 5:30 - beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 34

إلتشي ضد أوساسونا - 2:00 - beIN Sports HD 1

غرناطة ضد سيلتا فيجو - 4:15 - beIN Sports HD 1

رايو فاييكانو ضد ريال سوسييداد - 6:30 - beIN Sports HD 1

برشلونة ضد ريال مايوركا - 9:00 - beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 34

يوفنتوس ضد فينيسيا - 12:30 - Lega Serie A YouTube

ميلان ضد فيورنتينا - 3:00 - Lega Serie A YouTube

إمبولي ضد تورينو - 3:00 - Lega Serie A YouTube

أودينيزي ضد إنتر - 6:00 - Lega Serie A YouTube

روما ضد بولونيا - 8:45 - Lega Serie A YouTube


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