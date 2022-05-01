مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والمحلية، إذ تستمر الإثارة والندية في منافسات الدوري الإنجليزي، مع بدء العد التنازلي لختام الموسم الحالي 2021-2022، حيث تشهد الجولة الـ 35 إقامة 3 مباريات قوية.
وعلى صعيد الدوري الإيطالي، تستمر المنافسة القوية على التتويج باللقب، بين ميلان والإنتر، حيث تقام اليوم 5 مباريات ضمن الجولة الـ 34.
وعلى الصعيد المحلي تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة دوري المحترفين.
وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري - الجولة 17
الجونة ضد بيراميدز - 9:30 - OnTime Sports HD 2
إيسترن كومباني ضد الزمالك - 9:30 - OnTime Sports HD 1
المصري ضد المقاولون العرب - 9:30 - OnTime Sports HD 3
الدوري الإنجليزي - الجولة 35
إيفرتون ضد تشيلسي - 3:00 - beIN Sports 1 HD Premium
توتنهام ضد ليستر سيتي - 3:00 - beIN Sports 2 HD Premium
وست هام ضد آرسنال - 5:30 - beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 34
إلتشي ضد أوساسونا - 2:00 - beIN Sports HD 1
غرناطة ضد سيلتا فيجو - 4:15 - beIN Sports HD 1
رايو فاييكانو ضد ريال سوسييداد - 6:30 - beIN Sports HD 1
برشلونة ضد ريال مايوركا - 9:00 - beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي- الجولة 34
يوفنتوس ضد فينيسيا - 12:30 - Lega Serie A YouTube
ميلان ضد فيورنتينا - 3:00 - Lega Serie A YouTube
إمبولي ضد تورينو - 3:00 - Lega Serie A YouTube
أودينيزي ضد إنتر - 6:00 - Lega Serie A YouTube
روما ضد بولونيا - 8:45 - Lega Serie A YouTube