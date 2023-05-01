وضع قواعد للتعاقد الرسمي وتعيين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة حلوان الأهلية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ضرورة الانتهاء من إعداد البرامج الجديدة المقترحة الخاصة بجامعة حلوان الأهلية لتكون جاهزة ومعتمدة ليتمكن الطلاب من الالتحاق بها مع بداية العام الجامعي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع لجنة تسيير أعمال جامعة حلوان الأهلية، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالبرامج والتجهيزات النهائية للجامعة الأهلية.

وأشار قنديل إلى أن جامعة حلوان الأهلية تحتضن ٨٥٠ طالبا خلال هذا العام، ومن المتوقع زيادة العدد في العام القادم ليصل إلى ما يقرب من ٤٠٠٠ طالب، لذا سيكون هناك عدد من البرامج الجديدة التي سيتم اعتمادها خلال الفترة القادمة ووضع قواعد جديدة للتعاقد الرسمي وتعيين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك وفق آليات محددة ووفق متطلبات جامعة حلوان الأهلية كونها تهدف للمنافسة العالمية وتقديم تعليم عالى يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليمياً وعالمياً.

كما ناقش اللقاء وضع الضوابط الإدارية والمالية المنظمة لعقد الامتحان الاستثنائي للمقررات الدراسية التي تغيب فيها الطالب لظروف تقبلها الجامعة والتي حصل فيها الطالب على تقدير غير مكتمل، وكذلك مناقشة السماح لطلاب الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية الملتحقين بكليات جامعة حلوان الأهلية أداء امتحانات المقررات التكميلية في مادتي (اللغة العربية - التربية الدينية)، على مستوى امتحانات الثانوية العامة المصرية بجامعة القاهرة وفقا لما هو متبع في الجامعات الأخرى (الأهلية المستقلة/ الأهلية الحكومية/ الخاصة).

وتضمن اللقاء أيضا مناقشة الطلبات المقدمة من الطلاب مزدوجي الترشيح المقبولين بجامعة حلوان الأهلية على الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وتقدموا في ذات الوقت لإحدى الكليات/ الأكاديميات/ المعاهد العسكرية (القوات المسلحة - الشرطة) باسترداد المصروفات الدراسية، حيث تم الموافقة على رد ٥٠٪ من المصروفات.

عقد اللقاء بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور هابي حسني مساعد رئيس جامعة حلوان، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، والدكتور محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، أمين جامعة حلوان والأمناء المساعدين.