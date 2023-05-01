وزير القوى العاملة: تشريف الرئيس السيسي احتفال عيد العمال يؤكد ثوابت الدولة تجاه جنود الإنتاج

قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للاحتفال بعيد العمال يؤكد على ثوابت الدولة المصرية وقيادتها السياسية تجاه جنود الإنتاج.

وأضاف شحاتة - في كلمته خلال احتفال عيد العمال بحضور الرئيس السيسي بمصنع الشرقية للسكر - أن العمل سبيل كل إنتاج ومصدر كل بناء على المستويين الاجتماعي والحضاري، موضحا أننا نحتفل بهذه المناسبة من داخل شركة الشرقية لصناعة السكر وهي نموذج للتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية المصرية والعربية برأس مال مليار و500 مليون جنيه مصري.

وأشار إلى أن الشركة يعمل بها 16 ألفا من العمالة المباشرة وغير المباشرة منهم 15 ألف مزارع لزراعة حوالي 60 ألف فدان بنجر سنويا بالإضافة إلى زراعة 25 ألف فدان زراعة آلية متطورة بالتعاون مع مشروعات مستقبل مصر وجنة مصر، كما تنتج الشركة سنويا 400 ألف طن سكر تكفي 15% من الاستهلاك المحلي والباقي يصدر للدول العربية والأوروبية.

ونوه بأن وزارة القوى العاملة تنفذ توجيهات القيادة السياسية وتوجهات الدولة المصرية في ملفات العمل بكل دقة وموضوعية وبشكل علمي قائم على حصر ورصد تلك الملفات والتعامل معها وهي تعي جيدا هذا التوقيت الذي يشهد فيه عالم العمل تحديات غير مسبوقة، مضيفا أننا وضعنا كافة هذه التحديات والملفات على مائدة الحوار والنقاش مع كل الشركاء الاجتماعيين.

ولفت إلى أن توجيهات وتكليفات الرئيس محل تنفيذ على أرض الواقع خاصة ملفات دمج ذوى الهمم في سوق العمل والاستمرار في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة بياناتها وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في تطوير التعليم الفني والصناعي والتواصل مع عمالنا في الخارج وتوعيتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة والاستمرار في دعم العاملين بالشركات المتعثرة عن طريق صندوق إعانات الطوارئ للعمال والتنسيق مع القطاع الخاص في توفير فرص عمل.