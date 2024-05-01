مقتل 19 شخصا إثر انهيار جزء من طريق سريع جنوبى الصين

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لقي 19 شخصا حتفهم بعد انهيار جزء من طريق سريع في مقاطعة قوانجدونج بجنوبى الصين، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في).

كما تم نقل 30 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد انهيار الطريق في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طريقا سريعا يمتد على طول منحدر. وانهار أحد الطرق بصورة جزئية وتمزق. كما يمكن رؤية سيارات محطمة يبدو أنها سقطت على المنحدر من على الطريق.

وتشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة منذ أيام.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية بأن طول الجزء المنهار من الطريق يبلغ نحو 18 مترا ويغطي مساحة تبلغ نحو 184 مترا مربعا.

وفي أعقاب الحادث، شارك نحو 500 من أفراد خدمات الطوارئ من الشرطة ورجال الإطفاء والسلطات الأخرى، في عملية الإنقاذ.

ويجري حاليا التحقيق في سبب وقوع الحادث.