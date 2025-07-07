شعبة مخابز الدقهلية: تجميع بطاقات الخبز وصرف الأرغفة يدويا حال استمرار أزمة تعطل الشبكات

علنت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالدقهلية، أنه في حال استمرار تعطل خدمات الاتصالات المرتبطة بماكينات صرف الخبز، سيتم اللجوء إلى صرف الخبز يدويًا من خلال تجميع بطاقات المواطنين.

وقال محمد فوزي عطية، عضو الشعبة العامة للمخابز ورئيس شعبة المخابز بالدقهلية، إنه تم إصدار بيان لأصحاب المخابز بشأن آلية التعامل مع المواطنين في حال وقوع الشبكة غدًا في بعض مناطق المحافظة، موضحًا أن العطل غير شامل لكل المناطق.

وأكد عطية أنه في حال استمرار المشكلة حتى صباح غدٍ الثلاثاء، فعلى المخابز جمع بطاقات المواطنين وصرف الخبز يدويًا، مع إعداد كشف بأسماء المستفيدين وعدد الأرغفة المصروفة لكل منهم، على أن يُعتمد هذا الكشف من إدارة التموين التابع لها المخبز.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المحافظات نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، مؤكدة بدء الفرق الفنية في إصلاح العطل واستعادة الخدمة في أسرع وقت.

من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن نشوب حريق مساء الإثنين بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس وسط القاهرة، ما أدى إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، فيما يتابع وزير الاتصالات والجهات المعنية الموقف لضمان سرعة حل الأزمة وتفادي آثارها.