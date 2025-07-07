 ديوكوفيتش يتأهل لدور الثمانية ببطولة ويمبلدون - بوابة الشروق
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ديوكوفيتش يتأهل لدور الثمانية ببطولة ويمبلدون

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 9:50 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 9:50 م

حجز الصربي نوفاك ديوكوفيتش مقعده في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس، وذلك بعد فوزه على الأسترالي أليكس دي مينور، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر.

ونجح اللاعب الصربي في الفوز على منافسه بثلاث مجموعات مقابل واحدة، ليبلغ دور الثمانية في البطولة التي يحمل لقبها سبع مرات.

وتقدم دي مينور في المجموعة الأولى 6/1، لكن ديوكوفيتش نجح في الفوز في المجموعات الثلاث المتبقية بواقع 6/4 و/6/4 و6/4، ليتأهل للدور المقبل.

وانضم ديوكوفيتش إلى كل من الإسباني كارلوس ألكاراز والبريطاني  كاميرون نوري والإيطالي فلافيو كوبولي والروسي كارين خاشانوف، والذين تأهلوا للدور ذاته.


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