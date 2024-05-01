السفير الإسرائيلي في بولندا يدين إلقاء قنبلة حارقة على كنيس يهودي في وارسو

ذكر السفير الإسرائيلي في بولندا ياكوف ليفني، اليوم الأربعاء، أن كنيسا يهوديا في وارسو تعرض لإلقاء قنبلة حارقة عليه، الليلة الماضية، داعيا إلى العثور على الجناة ومعاقبتهم.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ألقيت قنبلة مولوتوف، الليلة الماضية على كنيس نوزيك، وهو الكنيس الوحيد، الذي نجا في وارسو، بعد الهولوكوست"، طبقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية واي نت اليوم الأربعاء.

وأضاف: "لا يمكن التسامح مع مثل هذه الهجمات البشعة المعادية للسامية، اليوم، يجب العثور على الجناة ومعاقبتهم".