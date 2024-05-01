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لاتفيا سوف تزود أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات ومسيرات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 1:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 1:15 ص

تعتزم لاتفيا تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية إضافية، بما في ذلك مدافع مضادة للطائرات ومسيرات للمراقبة، وفقا لما أعلنته رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا في أعقاب اجتماع للحكومة اليوم الثلاثاء.


وكتبت رئيسة الوزراء في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا،" يجب أن نضمن انتصار أوكرانيا من أجل أوكرانيا، والأمن الأوروبي، والنظام العالمي".


وسوف يجري إرسال منظومات الدفاع الجوي والمسيرات من مخزونات الجيش اللاتفي.


وفي منشور عبر "إكس"،شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاتفيا على دعمها " المتواصل" و"وضوح الهدف".


ووعدت لاتفيا، الدولة في منطقة البلطيق العضو بالاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات عسكرية سنوية تبلغ قيمتها ما يمثل 25ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي بموجب اتفاق أمني ثنائي تم توقيعة قبل أكثر من أسبوعين فقط.

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