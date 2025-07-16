ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القاهرة، عقب تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي أشخاص على آخرين بالأسلحة البيضاء بمنطقة المطرية بالقاهرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عامل ونجليه، بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء ) وطرف ثان (نجل شقيق العامل، بحوزته قطعة سلاح أبيض)، جميعهم مقيمين بمنطقة المطرية ، وذلك بسبب خلافات حول لهو الأطفال تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق.