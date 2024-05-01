رابطة العالم الإسلامي تثمن البيان الشرعي حول عدم جواز الحج دون تصريح

أعربت رابطة العالم الإسلامي، عن تثمينها الكبير للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الذي أكدَت من خلاله بالأدلةِ الشرعيةِ عدمَ جواز الذهاب للحج دون تصريح، وإثْم فاعلِه.

وأكد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أنَّ هذا البيانَ الضافي يؤصّل شرعًا لمعالجة سلوكياتٍ فرديةٍ مؤسِفة، ألحقَتْ الأذى بالحُجّاج النظاميين، ووضعَت عِبئًا على الجهات التنظيمية التي تبذل جُهودًا عظيمةً، وتُسَخِّر إمكاناتها كافةً لخدمة ضيوف الرحمن على أعلى المستويات.

وشدَّد على أهمية استشعار ضيوفِ الرحمن لمضامين بيان الهيئة، المؤكّد على وجوب الالتزام بإجراءات الحج التي تتوخّى مصلحةَ الحُجّاج، ولا سيما سلامتهم، والمساواة بينهم في فُرَص الحج، وَفق الطاقة الاستيعابية لمساحة المشاعر.