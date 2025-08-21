أكد جمال عبد الحميد، نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك كان يعيش فترة انتعاشة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد التدعيمات الجديدة والفوز في بداية الدوري على سيراميكا كليوباترا، لكن سرعان ما ظهرت بعض الأزمات، وعلى رأسها أزمة سحب أرض النادي في أكتوبر.

وقال عبد الحميد، عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: بالتأكيد مجلس الزمالك حصل على كافة الموافقات لبدء مشروع الفرع الجديد، وبدأ بالفعل في أعمال الحفر لوضع الأساسات، كما أن المجلس شدد على امتلاكه موافقة بمد المهلة حتى سبتمبر 2026 وفقًا لخطاب من مستشار رئيس الجمهورية.

وأضاف: خلال وجودنا في المجلس السابق قمنا بسداد كافة الرسوم الخاصة بأرض أكتوبر، وأعددنا الرسومات الهندسية، وكنا على وشك إسناد المشروع لإحدى الجهات السيادية، لكن عجزنا عن دفع التكاليف بسبب الحجز على أموال النادي. المجلس الحالي نجح في إنهاء أزمة الحجز وحاول البدء في المشروع.

وتابع: منذ عام 2020 تناوب على إدارة الزمالك سبعة مجالس مختلفة. كنت أتواجد يوميًا بالنادي من الثانية ظهرًا حتى الإغلاق مساءً في عمل تطوعي وسط أزمات متلاحقة، ولذلك أفكر كثيرًا قبل اتخاذ قرار الترشح مرة أخرى لمجلس الإدارة.

وواصل: أستغرب من الهجوم الذي تعرض له يانيك فيريرا، فالمدرب يتم تقييمه فقط بنتيجة المباريات، إذ تم الإشادة به بعد الفوز على سيراميكا، ثم انتقاده بشدة بعد التعادل مع المقاولون. ومع ذلك، أنا متفائل بقدرة الزمالك على الفوز أمام مودرن سبورت.

وأشار: البرازيلي خوان ألفينا يجب أن يحصل على فرصة، وأراه حتى الآن يقدم مستوى مبدئيًا جيدًا جدًا، ونتمنى تألقه في الفترة المقبلة.

واختتم: بيراميدز فريق قوي وسيعود سريعًا إلى المنافسة، فالدوري ما زال طويلًا، وبعد مرور سبع جولات فقط يمكننا تحديد الفرق المرشحة للقب. وأعتقد أن المصري أيضًا سيواصل مشواره للمنافسة في البطولة.