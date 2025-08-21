بودو جليمت النرويجي يقترب من التأهل لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترب فريق بودو جليمت النرويجي كثيرا من التأهل لمرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تقام بمشاركة 36 فريقا منذ الموسم الماضي.

عزز الفريق النرويجي من حظوظه بفوز عريض على ضيفه شتورم جراتس النمساوي بنتيجة 5 / صفر، مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الملحق النهائي المؤهل لمرحلة الدوري.

سجل خماسية بودو جليمت، كاسبر هيج وأودين بيورتوفت وأولريك سالتنيس وهوكون إفيان وويليام بوفينج لاعب شتورم "بالخطأ في مرمى فريقه" بالدقائق 7 و10 و25 و54 و79.

ويحتاج شتورم جراتس لمعجزة كروية لتعويض هذه الخسارة الثقيلة، عندما يلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب بالنمسا، يوم الثلاثاء المقبل.

وفي ثلاث مباريات أخرى أقيمت مساء الأربعاء، تأجل الحسم لجولة العودة، حيث تعادل سيلتيك الاسكتلندي مع ضيفه كيرات الكازاخي بدون أهداف، وفنربخشة التركي مع ضيفه بنفيكا البرتغالي بنفس النتيجة.

كما تعادل بازل السويسري مع ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 1 / 1.

تقدم الفريق السويسري بهدف المخضرم شيردان شاكيري من ركلة جزاء في الدقيقة 14، ومنح جابرييل بيريرا التعادل للضيوف في الدقيقة 45+3.

وأكمل بازل اللقاء بنقص عددي بعد طرد لاعبه يوناس أدجيتي في الدقيقة 82.

وكانت منافسات هذا الدور التمهيدي انطلقت أمس الثلاثاء، حيث خسر ريد ستار الصربي على ملعبه أمام بافوس القبرصي بنتيجة 1 / 2، وفاز كلوب بروج البلجيكي على مضيفه رينجرز الاسكتلندي 3 / 1.