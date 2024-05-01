سوناك يطالب دبلن بعدم إرسال قوات شرطة للحدود وسط خلاف بشأن الهجرة

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الحكومة الأيرلندية إلى عدم إرسال قوات شرطة إلى المناطق الحدودية، وسط خلاف بشأن عبور طالبي اللجوء من أيرلندا الشمالية إلى أيرلندا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الأربعاء.

وأوضح سوناك، أن الحكومة الأيرلندية "لا بد أن تفي بتعهداتها" بعدم فرض إجراءات صارمة على الحدود في جزيرة أيرلندا، وعدم إقامة نقاط تفتيش لمنع طالبي اللجوء من دخول البلاد.

وزادت التوترات الدبلوماسية بين لندن ودبلن في الأيام القليلة الماضية، بعدما زعمت وزيرة العدل الأيرلندية هيلين مكينتي وجود زيادة في طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود، بعد الموافقة على قانون ينص على ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا إذا وصلوا إلى بريطانيا دون إذن.

وأعلنت الحكومة الأيرلندية، أمس الثلاثاء، أنه سيتم نشر 100 رجل شرطة على الخط الأمامي لمهام إنفاذ قانون الهجرة، إلا أن دبلن شددت على أنه لن "يتم تكليفهم بمراقبة الحدود مع أيرلندا الشمالية بأنفسهم."

وقال سوناك لدى الإجابة على أسئلة في مجلس العموم إن الوزراء يسعون إلى الحصول على "توضيح عاجل بعدم وجود تعطيل أو نقاط تفتيش للشرطة عند الحدود أو قربها" وأنه لا يجب "التعامل بانتقائية مع الاتفاقات الدولية المهمة".

وأضاف: "الآن، ليس من قبيل المفاجأة أن نهجنا الصارم إزاء الهجرة غير الشرعية يمثل رادعا لكن الحل ليس إرسال الشرطة إلى القرى في دونيجال، بل العمل معنا ضمن شراكة لتعزيز حدودنا الخارجية حول منطقة السفر المشتركة بيننا".