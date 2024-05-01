روايتا كائنات ورقية ومغامرون في جبل الكنوز تفوزان بجوائز رواية اليافعين بالقومي لثقافة الطفل

أقام المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف حفل توزيع جوائز مسابقة "رواية اليافعين" في دورتها الأولى أمس الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ في قاعة سينما الهناجر بالأوبرا، بحضور لجنة تحكيم المسابقة، وذلك ضمن ملتقى أدب الطفل الثاني دورة الكاتب الكبير يعقوب الشاروني بإشراف أ.أحمد عبد العليم مدير عام بحوث ثقافة الطفل.

وقد فاز في المسابقة بالجائزة الأولى وقيمتها عشرة آلاف جنيه عبد العزيز دياب عن رواية "كائنات ورقية"، والجائزة الثانية وقيمتها خمسة آلاف جنيه مصطفى السيد الششتاوي عن رواية "مغامرون في جبل الكنوز"، كما سيتم طباعة الروايات الست الأولى بالقائمة القصيرة ضمن سلسلة رواية اليافعين التي يصدرها المركز القومي لثقافة الطفل، وهم بالترتيب الأبجدي انتصار عبد المنعم رواية "أجنحة ليست للطيران"، رضا سلام رواية "هل تصدقون ما حدث؟!"، صفاء عبد المنعم رواية "جدو نعيم"، عبد العزيز دياب رواية "كائنات ورقية"، مصطفى السيد الششتاوي رواية "مغامرون في جبل الكنوز"، هاني قدري رواية "متلازمة أمل" وتم توزيع شهادات تقدير للفائزبن في القائمة القصيرة، كما تم تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة والمشاركين في الندوة، وتكريم الأستاذ محمد عبد الحميد مدير إدارة النشر السابق والتي أقيمت المسابقة في عهده.

وقد أوصت لجنة التحكيم المكونة من الكاتب الكبير محمد السيد عيد، الكاتب الكبير شهاب سلطان، الكاتب أحمد قرني، د.سعيد الوكيل، د.هدى عطية، بإعادة النظر نحو طباعة الروايات من المركز السابع للعاشر نظرا لتميزهم.

وضمن فعاليات ملتقى أدب الطفل الذي يقيمه المركز في دورته الثانية دورة الكاتب الكبير يعقوب الشاروني والتي أقيمت بعنوان "أدب اليافعين آفاق وتحديات" أقيمت ندوة "رواية اليافعين.. المفهوم ومعايير التصنيف" وتحدث الكاتب محمد ناصف عن رواية الشاروني لليافعين وقد اختار نموذجا للتحليل رواية ليلة النار ورواية ثورة الأمهات في بيت الأسد، وتحدث الكاتب أحمد قرني عن مصطلح رواية اليافعين مشيرا للروايات الست ضمن القائمة القصيرة للمسابقة، وتحدثت د.هدى عطية عن مفهوم رواية اليافعين في الغرب، وكيف أنه مفهوم خلافي، وتحدث الدكتور أحمد الباسوسي عن الفرق بين الرواية وأدب اليافعين، أدار اللقاء الكاتب محمد السيد عيد.