 خالد البلشي: نقابة الصحفيين تعقد ورش عمل بداية من منتصف مايو لمناقشة محاور المؤتمر العام السادس - بوابة الشروق
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خالد البلشي: نقابة الصحفيين تعقد ورش عمل بداية من منتصف مايو لمناقشة محاور المؤتمر العام السادس

محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 7:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 7:39 م

قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين إن المؤتمر العام السادس يناقش أوضاع المهنة ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية، موضحا أن الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها.

وأضاف خالد البلشى أن المحور الثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، ذاكرا أن المحور الثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

وذكر خالد البلشى، نقيب الصحفيين، أن النقابة ستعقد ورش عمل بداية من منتصف مايو لمناقشة محاور المؤتمر العام السادس، مطالبا أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من الصحفيين بدعم المهنة تشريعيا.

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