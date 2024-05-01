الرئيس البولندي: بولندا ستستثمر رئاسة الاتحاد الأوروبي لتوثيق العلاقات مع أمريكا وأوكرانيا

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قال الرئيس البولندي أندريه دودا، في وارسو، اليوم الأربعاء، إن تركيز بلاده خلال رئاستها المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي سوف ينصب على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وذكر دودا، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى العشرين لانضمام بولندا للاتحاد الأوروبي، أنه "يتعين علينا تنظيم قمتين أوروبيتين في بولندا للتأكيد على أهم العوامل لتنمية أوروبا في المستقبل".

وتتم رئاسة الاتحاد الأوروبي بالتناوب، وتستمر ستة أشهر، ويحل دور تولى بولندا الرئاسة في النصف الأول من عام 2025.

وقال دودا إنه يجب عقد قمة واحدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي يبدو أنها في طريقها لتعقد في عام 2025 .

وأضاف دودا أن الاجتماع بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يجب أن يخصص لإعادة إعمار أوكرانيا.

وأكد الرئيس البولندي دعم بلاده القوي لكييف، وقال إنها تريد إحراز تقدم بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي. كما أشار أيضا إلى دعمه لانضمام مولدوفا ودول غرب البلقان للاتحاد.

ويتحالف دودا بشكل وثيق مع حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، الذي خسر السطة في انتخابات العام الماضي.

زتولى دونالد توسك، الذي ينتمي لتيار الوسط، وهو رئيس سابق للمجلس الأوروبي، منصب رئيس الوزراء في ديسمبر.

وبسبب إصابة توسك بوعة صحية، اليوم الأربعاء، طرح دودا جدول أعمال الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي دون وجود رئيس الوزراء إلى جانبه.