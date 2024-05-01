إيطاليا: منحة للأسر الفقيرة بقيمة 100 يورو ومنتقدون يربطونها بالانتخابات الأوروبية

تقرر حصول أكثر من مليون أسرة محدودة الدخل في إيطاليا على منحة حكومية إضافية لمرة واحدة، بقيمة 100 يورو (107 دولار)، بموجب مرسوم نشرته اليوم الأربعاء الحكومة اليمينية بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

ومن المقرر تخصيص هذه الأموال، التي لن يتم صرفها قبل بداية العام المقبل، للأسر التي لديها طفل واحد، على الأقل، ولديها مصدر دخل واحد فقط يقل عن 28000 يورو سنويا.

وتقدر الحكومة التكلفة الإجمالية للمنحة الخاصة التي تتحملها الحكومة الإيطالية، والتي تعاني بالفعل من ضائقة مالية كبيرة، بنحو 100 مليون يورو. وكان من المقرر في الأساس توزيع هذه المنحة في شهر ديسمبر الماضي، ولكن لن يتم صرفها قبل يناير 2025.

وربط منتقدون بين هذه المنحة وبين انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة الشهر المقبل، حيث إن ميلوني هي المرشحة الرئيسية عن حزبها "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف.

وبعيدا عن نتيجة الانتخابات، لا تريد ميلوني الانتقال إلى البرلمان الأوروبي، بل تريد البقاء على رأس الحكومة الإيطالية.

وفي ظل ديون ضخمة تصل إلى قرابة 3 تريليونات يورو، تعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر مديونية في أوروبا.

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، بلغ العجز في ميزانية البلاد العام الماضي 4ر7% من الناتج المحلي الإجمالي ــ أي أعلى من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ورفض أعضاء الائتلاف اليميني في البرلمان الإيطالي، الأسبوع الماضي، الموافقة على خطط إصلاح قواعد الديون الأوروبية .