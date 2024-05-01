مطالبات في الكونجرس باستقالة رئيس مجلس النواب على خلفية المساعدات الإضافية لأوكرانيا

دعا عضوا الكونجرس الأمريكي توماس ماسي ومارجوري تايلور جرين، رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إلى الاستقالة بسبب المساعدات الإضافية لأوكرانيا التي تمت الموافقة عليها في أبريل.

وقال ماسي في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، خارج مبنى الكابيتول: "إنه (رئيس مجلس النواب) يجب أن يستقيل"، مضيفا أن جونسون ليس "رئيسا جادا" وهو غير ملتزم بالدستور الأمريكي، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

كذلك أشارت جرين، إلى أن جونسون أبرم اتفاقا مع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، فبات يتقاسم معه بالفعل صلاحيات رئيس مجلس النواب.

وفي حديثها عن حظوظ الجمهوريين في الحفاظ على سيطرتهم على مجلس النواب في انتخابات الكونجرس في أكتوبر 2024 حذرت جرين من "أننا لن نحصل على أغلبية في مجلس النواب إذا ظل جونسون رئيسا".

وأضافت جرين أن التصويت على استقالة جونسون سيتم الأسبوع المقبل.