جيش الاحتلال يستعد لهدم أكثر من 20 قرية في جنوب لبنان

قالت القناة «12» العبرية، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حددت أكثر من 20 قرية في جنوب لبنان؛ استعدادًا لهدمها، وذلك بذريعة تفكيك قدرات حزب الله على خط المواجهة.

وزعمت في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن الجيش رصد خلال الأيام الأخيرة، محاولات حزب الله تهريب الأسلحة إلى تلك القرى وإخفائها داخل منازل المدنيين، من أجل تهيئة ما سمته «بنية تحتية للقتال المستقبلي».

وأشارت إلى بدء أعمال هدم واسعة النطاق في عدد من القرى خلال الأيام الأخيرة، بهدف تحديد مواقع الأسلحة وتفكيك قدرات عناصر حزب الله.

وذكرت أن «الجيش الإسرائيلي يعتزم عدم السماح للسكان بالعودة إلى هذه المنطقة، على الأقل حتى يتم ضمان الأمن الكامل لسكان الشمال».

ولفتت إلى جلب معدات هندسية ثقيلة من جنوب قطاع غزة، بما في ذلك جرافات D-9 وحفارات، من أجل تسريع وتيرة الهدم، وتغطية مساحة واسعة في وقت قصير.

والأحد الماضي، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب أطلقت عملية جديدة في جنوب لبنان، للقضاء على ما وصفه بالـ«تهديدات»، وذلك على غرار العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأوضح كاتس، في زيارة أجراها رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان لجنوب لبنان، اسم العملية هو «المحراث الفضي»، معقبًا: «نقضي من خلالها على التهديد كما فعلنا في غزة».

وتزعم المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية أن «هدم المباني يحول دون تمكن قوات الرضوان بحزب الله من التمركز على خط المواجهة، والاختباء في القرى، والتحضير لشن غارة على الأراضي الإسرائيلية».

ومنذ 2 مارس الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارًا توسيع توغله جنوبي لبنان، دافعًا بخمس فرق عسكرية، بهدف احتلال الأراضي اللبنانية حتى نهر الليطاني بدعوى «إقامة منطقة أمنية عازلة»، لكنه يواجَه بتصدِّي مقاتلي حزب الله.

وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن «الجيش الإسرائيلي أنشأ أخيرًا مواقع إضافية في جنوب لبنان وعلى طول الحدود»، وأضافت: «مع استئناف القتال البري الشهر الماضي، احتفظ الجيش بـ5 مواقع في لبنان بقيت بعد وقف إطلاق النار في 2024».

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، و5 تلال استولت عليها خلال الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

ونقلت عن مصادر رفيعة بالمؤسسة العسكرية لم تذكرها، أنه وفقًا لتعليمات المستوى السياسي، فإن قوات جيش الاحتلال بدأت بإعادة الانتشار داخل الأراضي اللبنانية منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.