القيادة المركزية الأمريكية تدعي توقف التجارة الإيرانية إثر الحصار البحري

ادعت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية أوقف النشاطات الاقتصادية للبلاد بشكل كامل.

أفادت بذلك "سنتكوم" نقلا عن قائدها براد كوبر، الأربعاء، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأوضح كوبر أن القوات الأمريكية تنفذ "حصارًا كاملًا" على الموانئ الإيرانية، مشيرًا إلى أن 90 بالمئة من اقتصاد البلاد يعتمد على التجارة الدولية عبر البحر.

وأضاف: "في أقل من 36 ساعة منذ بدء تنفيذ الحصار، أوقفت القوات الأمريكية بالكامل التجارة الاقتصادية البحرية الداخلة إلى إيران والخارجة منها".

بالمقابل، ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، في وقت سابق الأربعاء، أن سفينة إيرانية ثانية عبرت مضيق هرمز بعد مرور ناقلة نفط في وقت سابق رغم ما تصفه الولايات المتحدة بـ"الحصار البحري".

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن السفينة تتجه نحو ميناء الإمام الخميني الواقع في شمال الخليج العربي.

والأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قوات البحرية لبلاده ستبدأ فرض حصار "على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته"، إلا أن "سنتكوم" أعلنت عزمها فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الاثنين.

والاثنين، بدأت البحرية الأمريكية حصار كل حركة الملاحة الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، بما فيها الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان، وهو ما اعتبرته طهران "قرصنة".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، الأحد، انتهاء مفاوضات جرت في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية تعثرها.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.