الخارجية الإيرانية: يمكننا التفاوض على مستوى تخصيب اليورانيوم لكننا لن نتخلى عن حقنا في التخصيب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حق أصيل بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا يمكن إنكاره.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن إيران مستعدة التفاوض على مستوى تخصيب اليورانيوم، لكنها لن تتخلى عن حقها في التخصيب.

وأشار إلى أن تبادل الرسائل مستمر مع الولايات المتحدة منذ عودة الوفود من إسلام آباد، مرجحًا أن يزور وفد باكستاني إيران بعد مباحثاته مع الجانب الأمريكي.

وأوضح أن بلاده دخلت المفاوضات من أجل إنهاء الحرب، وضمان حقوق إيران، والحصول تعويضات عن الحرب، وذلك حسبما نشرته وكالة «تسنيم».

وتصاعدت الدعوات الدولية والإقليمية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بعد فشل مباحثات إسلام آباد قبل أيام.

وقال مسئولون إقليميون إن جهود الوسطاء لتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران «أحرزت تقدمًا»، حيث من المتوقع أن يعود الطرفان قريبًا إلى طاولة المفاوضات لعقد جولة جديدة.

وأشاروا في تصريح لوكالة «أسوشيتيد برس»، اليوم الأربعاء، إلى أن الوسطاء يسعون إلى تمديد وقف إطلاق النار، المقرر انتهاؤه في 22 أبريل، لمدة أسبوعين إضافيين على الأقل؛ من أجل إتاحة فرصة أخرى للدبلوماسية.

وأوضحوا أن الطرفين الأمريكي والإيران أبديا «موافقة مبدئية» على تمديد وقف إطلاق النار.

فيما صرح أحد المسئولين المشاركين في جهود الوساطة، أن الوسطاء يعملون على التوصل إلى حل وسط بشأن النقاط الثلاث الرئيسية المتنازع عليها، بما في ذلك: البرنامج النووي الإيراني، ومضيق هرمز، والتعويضات عن الحرب.