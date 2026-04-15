أردوغان: لا يمكن لأي قوة أن تهدد تركيا ورئيسها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه لا يمكن لأي قوة أن تهدد تركيا ورئيسها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "أذكر مجددا قتلة الأطفال الذين يتطاولون على شخصي وبلدنا بأن تركيا ليست دولة عادية".

وأشار إلى أن السلام والاستقرار إذا كانا سيتحققان في المنطقة فسيكون ذلك رغم أنف النظام الصهيوني.

وتابع: "مستعدون دائما لنكون صوت السلام ونقود جهود إرسائه انطلاقا من مبدأ سلام في الوطن، سلام في المنطقة، سلام في العالم".

وأكد أن "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين الذين احتلت أراضيهم في الضفة الغربية، ومتابعة قضية الأطفال الذين قتلوا أثناء نومهم في لبنان".

وأردف: "سنواصل تسمية الظالم بالظالم واللص باللص والقاتل بالقاتل وأن نكون صوت أطفال غزة ونصغي إلى صرخات الأمهات المكلومات".

وهنأ أردوغان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على موقفه الحازم ضد تهديدات "جزار غزة"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.