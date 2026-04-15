عبر المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن فخره باختيار طاقم حكام مصري كامل لأول مرة، من أجل المشاركة في نهائيات النسخة رقم 23 لكأس العالم، المقررة إقامتها الصيف المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.

تصريحات أبوريدة، جاءت خلال الحفل، الذي نظمه الاتحاد، ظهر اليوم في مقره بمدينة 6 أكتوبر، لاختيار الرباعي المونديالي أمين عمر ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور، ومعهم باقي زملائهم في القائمة الدولية، من حكام الساحة والمساعدين وحكام تقنية الفيديو وحكام كرة الصالات والكرة الشاطئية، وكذلك الحكمات والمساعدات الدوليات.

عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، شدد على أهمية تقبل الخطأ البشري في لعبة كرة القدم، وضرورة التحلي بهذه الثقافة واستيعاب التغييرات المتعددة في قانون كرة القدم، خلال السنوات الأخيرة.

واعرب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن أمله في تطبيق النموذج الإنجليزي في تقييم أداء الحكام، للوصول لأعلى قدر من الشفافية، حيث يظهر برنامج أسبوعي هناك لتحليل الحالات الجدلية وإظهار السلبيات والإيجابيات في أداء قضاة الملاعب، وتمنى تطبيق هذا النموذج في مصر، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام وباقي الجهات المعنية.

وأضاف أبوريدة: "خلال 140 سنة، هي عمر كرة القدم الحديثة، طرأ العديد من التعديلات على القوانين الخاصة بها، لكن لم تشهد هذه التغييرات زخماً، مثلما حدث في السنة الماضية".

ووجه أبوريدة تحية للحكام المصريين، وتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، والأهم تحقيق العدالة، معرباً عن تقديره العميق للطواقم التحكيمية المصرية، ومؤكداً التماسه العذر لهم فيما يواجهونه من ضغوطات مكثفة خلال الآونة الأخيرة.

وأشار إلى تفاؤله بجيل الحكام الدوليين الجدد، الذين انضموا للمنظومة، مثمناً الدور المحوري، الذي تضطلع به لجنة الحكام في تحمل الأعباء التنظيمية والفنية.

كما وجه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم الشاملة في تطوير كل جوانب التحكيم، خلال المرحلة المنصرمة، معرباً عن أمنياته بأن يكلل الله جهودهم بنجاح الموسم الرياضي الحالي على أفضل وجه.

ووجه أبوريدة رسالة مباشرة للحكام بضرورة الفصل التام بين قراراتهم، وما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن "السوشيال ميديا" أصبحت مصدراً رئيسياً للضغوط، التي يجب ألا تؤثر على نزاهة ومسار العدالة في الملعب.

وأوضح أبوريدة أن الحكم في نهاية المطاف بشر يتأثر بالعوامل والظروف المحيطة، مشيراً إلى أن منظومة التحكيم المصري تمتلك كوادر متميزة تبذل قصارى جهدها لمواكبة التعديلات المستمرة في قانون اللعبة، رغم عدم تقبل البعض أحياناً لفكرة الخطأ البشري الوارد في كرة القدم.

وسلط أبوريدة الضوء على أحد المؤشرات الإيجابية، المتمثلة في زيادة وقت اللعب الفعلي ليصل إلى 59 دقيقة، معتبراً ذلك تطوراً ملموساً يساعد الجميع على استيعاب التعديلات القانونية، والأخطاء البشرية غير المتعمدة.

وطالب الحكام بالاستمرار في تطوير أدائهم والقدرة على مجابهة التحديات، مؤكداً أن الهدف الأسمى يظل دائماً هو تحقيق العدالة المطلقة بين كل المتنافسين، متمنياً لهم التوفيق في تقديم مستويات تليق بسمعة الكرة المصرية.

وفي لفتة إنسانية، أعرب المهندس هاني أبوريدة عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للحكم مصطفى الشهدي، وذلك بعد إصابته الأخيرة، مؤكداً الدعم الكامل للحكم في كل الظروف، مشدداً على أن المنظومة الرياضية تقف خلفه وتسانده، حتى يعود إلى الملاعب في أسرع وقت.