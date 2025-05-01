 بيلاروس: العفو عن سجناء بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيلاروس: العفو عن سجناء بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية


نشر في: الخميس 1 مايو 2025 - 7:53 ص | آخر تحديث: الخميس 1 مايو 2025 - 7:53 ص

وافقت بيلاروس على مشروع قانون للعفو عن آلاف السجناء بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة بأن العفو قد ينطبق على نحو 7630 شخصا. ولفتت منظمة حقوقية إلى أن السجناء السياسيين ليسوا من بين من يشملهم العفو.

ويقضي مشروع القانون الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي بناء على تعليمات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بالعفو عن الذين كفروا عن جرائمهم وحصلوا على تقييمات إيجابية خلال احتجازهم.

وانتقد نشطاء حقوقيون قرار استثناء السجناء السياسيين.

ودعت ثماني منظمات الحكومة في مذكرة مشتركة لتوسيع مدى العفو.

 


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