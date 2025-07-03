4 قتلى وعشرات المفقودين جراء غرق عبارة في إندونيسيا

يواصل رجال الإنقاذ البحث اليوم الخميس عن 38 شخصا مفقودين في البحار الهائجة بعد غرق عبارة بالقرب من منتجع جزيرة بالي الإندونيسية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن وكالة البحث والإنقاذ في سورابايا أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وتم إنقاذ 23 شخصًا.

وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بيان إن العبارة (كيه إم بي تونا براتاما جايا) غرقت بعد نصف ساعة تقريبا من مغادرتها ميناء كيتابانج في جاوة الشرقية في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء.

وأضافت أنها كانت متجهة إلى ميناء جيليمانوك في بالي، وهي رحلة طولها 50 كيلومتراً (30 ميلاً).

وأضاف البيان أن العبارة كانت تحمل 53 راكباً و12 من أفراد الطاقم و22 مركبة، بما في ذلك 14 شاحنة.

وقال قائد شرطة بانيوانجي راما سامتاما بوترا إن العديد من الذين تم إنقاذهم كانوا في البداية فاقدين للوعي بعد أن انجرفوا في مياه متلاطمة لساعات.