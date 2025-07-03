قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه "لن تكون هناك حماس" في غزة ما بعد الحرب، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الحركة مقترحا جديدا للوساطة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله، خلال كلمة ألقاها في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل: "أقول لكم .لن تكون هناك حماس بعد الآن. لن تكون هناك حماستان. لن نعود إلى ذلك الوضع. انتهى الأمر".

وأضاف نتنياهو: "سنحرر جميع رهائننا"، وتابع: "سنقضي على حماس حتى جذورها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة مدتها 60 يوما في النزاع المستمر منذ 21 شهرا. وخلال هذه الفترة، ستعمل الولايات المتحدة مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب. ودعا ترامب حركة حماس إلى الموافقة على الاتفاق.

من جانبها، قالت حماس، الأربعاء، إنها ستدرس المقترح المقدم من الوسطاء، مضيفة عبر قناتها على تطبيق تليجرام: "نتعامل مع هذا الأمر بمسؤولية كبيرة".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن غالبية أعضاء الحكومة الإسرائيلية يدعمون اتفاقا بشأن غزة يتضمن إطلاق سراح الرهائن.

وكتب ساعر على منصة إكس: "إذا توفرت الفرصة، يجب ألا نضيعها!".

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل.