سحب أكثر من 360 ألف رطل من لحم الديك الرومي المقدد بسبب خطر التلوث ببكتيريا الليستيريا في أمريكا

أعلنت السلطات الصحية الاتحادية في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عن سحب نحو 368 ألف رطل من منتجات "أوسكار ماير" من لحم ديك الرومي المقدد (التركي بيكون)، بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستيريا، التي قد تسبب التسمم الغذائي.

وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وأعلنت شركة كرافت هاينز فود في نيوبيري، بولاية ساوث كارولينا، عن سحب المنتجات المطهوة بالكامل من لحم ديك الرومي المقدد، والتي تم إنتاجها بين 24 أبريل/نيسان و11 يونيو/حزيران. وتم اكتشاف المشكلة بعد أن أظهرت اختبارات مخبرية أجرتها الشركة احتمال وجود تلوث بالليستيريا.



ويمكن أن تؤدي عدوى الليستيريا إلى أمراض خطيرة، خاصة لدى كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والنساء الحوامل أو حديثي الولادة. وتشمل الأعراض: الحمى وآلام العضلات والصداع وتيبّس الرقبة والتشوش الذهني وفقدان التوازن والتشنجات.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يُصاب حوالي 1600 شخص سنويا بعدوى الليستيريا، ويتوفى نحو 260 منهم.

وكانت السلطات الاتحادية قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن مراجعة بروتوكولات الوقاية من الليستيريا، وذلك عقب عدة حالات تفش كبيرة، من بينها تفش مرتبط بمنتجات لحوم "بورز هيد" الجاهزة للأكل، أدى إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين العام الماضي.