أفادت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هدد الرئيس السوري أحمد الشرع برد "قوي وخطير" إذا استمرت الاعتداءات على الدروز.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "تم إيصال رسالة للنظام السوري بأن منع هذه الهجمات هو من مسئوليته"، بحسب تعبيره، مؤكدا الالتزام "بالدفاع عن الدروز ونراقب ما يحدث الآن".

كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء مواطنين سوريين دروز لتلقي العلاج الطبي داخل الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 23 شخصا من الدروز وصفهم بالمسلحين، بعد تعرضهم لكمين على طريق السويداء درعا.

وأورد المرصد، أنه "في كمين نفّذته قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب مجموعات رديفة، أثناء توجه رتل يضم مسلحين من أبناء الطائفة الدرزية من محافظة السويداء إلى بلدة صحنايا بريف دمشق، بهدف دعم المجموعات المحلية المسلحة هناك، تم توثيق مقتل 8 أفراد جدد من الرتل، ليرتفع بذلك عدد قتلى الكمين إلى 23"، بحسب قوله.

وتابع المرصد: "في حين قُتل 4 مسلحين من أبناء الطائفة الدرزية خلال اشتباكات اندلعت في قرية الصورة بريف السويداء خلال تصديهم لهجوم نفذه قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب مجموعات رديفة".

وأفادت شبكة السويداء 24 المحلية للأنباء، بمقتل "ثلة من أبناء الجبل على طريق دمشق السويداء بكمين غادر".

وكانت إدارة العمليات العسكرية السورية قد ذكرت أمس الأربعاء، بأن اشتباكات عنيفة دارت بين أبناء العشائر والدروز على طريق دمشق السويداء قرب قرية "براق".