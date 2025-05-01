إسرائيل تعلن السيطرة على الحرائق في جبال القدس بعد التهام نحو 24 ألف دونم

أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، اليوم الخميس، السيطرة على الحرائق في جبال القدس، وذلك بعد أكثر من 24 ساعة من اندلاعها.

وأعلن قائد لطواقم الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل "السيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع يوم أمس في منطقة القدس. وبناءً عليه، بدأت سلطة الإطفاء والإنقاذ بسحب القوات تدريجيًا، مع الحفاظ على تمركز قوي على الأرض لمنع تجدد النيران"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكر بيان صادر عن الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، أنّ "فريق تحقيق خاصًّا، قد باشر بفحص أسباب اندلاع الحريق، مع الاستمرار في العمل بوتيرة منخفضة خلال الساعات القادمة".

وبحسب تقديرات "الصندوق الدائم لإسرائيل" (كاكال)، التهمت النيران نحو 24 ألف دونم، ما يجعل الحريق من بين الأكبر في تاريخ البلاد.

وأشارت التقديرات إلى أن معظم "غابة كندا" احترق بالكامل، فيما تعرضت "غابة إشتاؤول" لأضرار جسيمة.